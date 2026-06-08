Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sarıyer’de fei olay: İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Sarıyer’de fei olay: İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

12:168/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de İETT otobüsünde ayakta seyahat eden emekli mühendis Ender Eliçin (81), dengesini kaybederek yere düştü. Omuriliğinden ağır yaralanan Eliçin, kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetti. Otobüsün hızının düşük olduğu belirlenirken ifadesi alınan şoför serbest bırakıldı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta seyahat eden Ender Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

YouTube
Gündem
08 Haziran, Pazartesi

Eliçin’in düştüğünü fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliçin’e ilk müdahaleyi yaptı. Omuriliğinden ağır yaralandığı belirlenen Eliçin, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Şoför serbest bırakıldı

Olayın ardından polis ekipleri otobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, olay sırasında otobüsün hızının düşük olduğu belirlendi. İfadesi alınan otobüs şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Sarıyer
#İETT
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi'nde son durum! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Araç satışları, veraset ilanları, infaz düzenlemesi için kritik detaylar