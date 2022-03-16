Gündem Sarıyerde freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı
İSTANBUL

Sarıyer’de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Sarıyer’de iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına çekildikten bir süre sonra aniden hareket etti. Şoför, arkasından koşarak bindiği otobüsü duvara çarparak durdurabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Haber Merkezi İHA
Sarıyer’de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı
Çarpma sonucu İETT otobüsünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri kimse ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'daki olay, Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 TP 5291 plakalı boş İETT otobüsü, frenlerinin bozuk olduğu gerekçesiyle yol kenarına park edildi.

Şoför, kontrol etmek için otobüsten indi. Tam o sırada İETT otobüsü yokuş aşağı hareket etti. Otobüs şoförü aracın peşinden koşarak içeri girdi. Şoför, freni tutmayan otobüsün direksiyonunu sağa doğru kırıp duvara çarparak durdurabildi.

Çarpma sonucu İETT otobüsünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri kimse ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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