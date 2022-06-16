Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde önce bir otomobile çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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