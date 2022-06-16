Gündem Sarıyerde İETT otobüsü kaza yaptı Yaralılar var
İSTANBUL

Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde önce bir otomobile çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Sarıyerde İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Foto: DHA.

Sarıyer’de zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü yol kenarındaki toprak alana girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan İETT otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı
OYNAT 00:59
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı
Sarıyer, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde bir otomobile çarpan İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yaralılar var. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


  • Edinilen bilgilere göre olay Zekeriyaköy Kilyos Caddesi’nde yaşandı. Kilyos - Sarıyer seferini yapan 34 TP 6559 plakalı İETT otobüsünü sollamaya çalışan bir otomobil, karşı yönden gelen 06 CAN 147 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan araç otobüse çarparak durdu. Kazadan kaçmaya çalışan otobüs şoförü ise yol kenarındaki toprak alana girerek durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içerisinde sıkışan İETT şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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