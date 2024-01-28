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Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı: Bir kişi öldü

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakan Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklamasında maskeli 2 kişinin ayine katılan bir kişiyi öldürdüğünü belirtti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

12:59 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:20 - 28/01/2024 Pazar
DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bakan Yerlikaya: Maskeli 2 saldırgan aranıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."



#Sarıyer
#Kilise
#Silahlı saldırı
22 dakika önce
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