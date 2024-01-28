Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı: Bir kişi öldü

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Sarıyer'de bulunan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bakan Yerlikaya: Maskeli 2 saldırgan aranıyor
Bakan Yerlikaya: Maskeli 2 saldırgan aranıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
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22 dakika önce