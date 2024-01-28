İstanbul Sarıyer'de bulunan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yaşandı.
Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.
Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
Bakan Yerlikaya: Maskeli 2 saldırgan aranıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
Çelik: Silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Bakan Tunç: Bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Murat Kurum rahibi arayıp taziyelerini iletti
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Vali Gül: Tek bir kişiye saldırı oldu, yaralı yok
İstanbul Valisi Davut Gül, saldırının tek bir kişiye yönelik olduğunu olayda yaralı kimsenin bulunmadığını açıkladı.