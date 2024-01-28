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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: Maskeli 2 saldırgan ayine katılan bir kişiyi öldürdü

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakan Yerlikaya saldırıya ilişkin açıklamasında maskeli 2 kişinin ayine katılan bir kişiyi öldürdüğünü belirtti. Vali Gül, tek bir kişiye saldırı olduğunu ve yaralı olmadığını açıkladı. Bakan Tunç saldırıyla ilgili bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

12:59 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:56 - 28/01/2024 Pazar
DHA
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yaşandı.

Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Bakan Yerlikaya: Maskeli 2 saldırgan aranıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."


Çelik: Silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada,
"İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır"
dedi.

Bakan Tunç: Bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında saldırıyı şiddetle kınadığını bildiren Tunç,
"İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir"
ifadelerini kullandı.

Murat Kurum rahibi arayıp taziyelerini iletti


Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kilisedeki saldırı sonrası Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kurum,
"Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak"
ifadelerini kullandı.

Vali Gül: Tek bir kişiye saldırı oldu, yaralı yok

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırının tek bir kişiye yönelik olduğunu olayda yaralı kimsenin bulunmadığını açıkladı.




#Sarıyer
#Kilise
#Silahlı saldırı
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