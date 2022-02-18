Gündem Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca Burası çok önemli bir yer dedi
İSTANBUL

Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca 'Burası çok önemli bir yer' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada İmamoğlu'nun yanına giden bir vatandaş, kendilerine kentsel dönüşüm sözü veren İmamoğlu'na bu sözünü hatırlattı. İmamoğlu ise "Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor. " yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca Burası çok önemli bir yer dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ziyareti sırasında yanına giden bir vatandaş, "Armutlu'da kentsel dönüşüme ne zaman geçeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"ARMUTLU ÖNEMLİ BİR YER"

Verdiği tapu sözü anımsatılan İmamoğlu, "Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor. Kolay bir yer değil zorlukları var ama her yeri çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca 'Burası çok önemli bir yer' dedi
OYNAT 00:37
Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca 'Burası çok önemli bir yer' dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada İmamoğlu'nun yanına giden bir vatandaş, kendilerine kentsel dönüşüm sözü veren İmamoğlu'na bu sözünü hatırlattı. İmamoğlu ise 'Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor. ' yanıtını verdi.

"ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Vatandaşın İSKİ arıtma tesisinin yolları kapatmasından dolayı mağdur olduğunu belirtmesi üzerine ise İmamoğlu şunları söyledi:

"Arıtma tesisi bitince çevresini güzelleştireceğiz oranın yolunu da açacağız"

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