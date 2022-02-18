Sarıyerlilere tapu sözü veren İmamoğlu kendisine bu hatırlatılınca 'Burası çok önemli bir yer' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer ziyareti sırasında yanına giden bir vatandaş, "Armutlu'da kentsel dönüşüme ne zaman geçeceksiniz?" ifadelerini kullandı.
"ARMUTLU ÖNEMLİ BİR YER"
Verdiği tapu sözü anımsatılan İmamoğlu, "Armutlu çok önemli bir yer çalışılıyor. Kolay bir yer değil zorlukları var ama her yeri çalışıyoruz." yanıtını verdi.
"ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"
Vatandaşın İSKİ arıtma tesisinin yolları kapatmasından dolayı mağdur olduğunu belirtmesi üzerine ise İmamoğlu şunları söyledi:
"Arıtma tesisi bitince çevresini güzelleştireceğiz oranın yolunu da açacağız"