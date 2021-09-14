Gündem Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL

Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de şarja takılan bir powerbank patlayınca ortalık savaş alanına döndü. İçinde yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi
Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy’de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

YANGIN ÇIKTI


Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Bağ Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı. Şarja takılı bırakılan poverbankın patlaması sonucu etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Apartmanda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Sivas'ta heyecanlandıran olay: 10 metre derinliğinde görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 5
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Sivas kent merkezinde heyecanlandıran bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahyabey Mahallesinde çevre düzenlemesi yaptığı sırada tarihi olduğu düşünülen bir su kuyusu buldu.
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Belediyede kepçe operatörü olarak görev yapan Muhlis Kayapınar, kepçeyi vurduğu sırada yıllardır toprak altına kalan su kuyusunu gün yüzüne çıkardı. Taş işlemeciliği ve yaklaşık 10 metre derinliği ile dikkat çeken kuyu görenleri ise şaşırttı. Durumun bildirilmesi üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyu ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kuyunun geçmişte insanların evlerde temiz su ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı düşünülüyor.
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Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Muhlis Kayapınar, kepçeyle çalışma yapıldığı sırada kuyu bulunduğunu ifade ederek, “Çevre düzenlemesi ve yol çalışmamız var burada. Burada bir kuyu bulduk. Kepçeyle çalışıldığı sırada bir taş çıktı. Sonra taşı kaldırınca kuyu bulduk. Müzecileri aradık, geldiler baktılar. İleri zamanlarda bir çalışma olacakmış. Çok güzel bir işçiliği var. Derinliği 10-15 metre kadar var. Şuan içinde su yok” dedi.
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Sivas'ta heyecanlandıran olay: 10 metre derinliğinde görenleri şaşırtıyor
Sivas Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi yaptığı sırada yıllardır kapalı olan tarihi su kuyusu gün yüzüne çıkarttı.


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