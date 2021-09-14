Şarja takılı bırakılan powerbank patladı daire kullanılamaz hale geldi.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Muhlis Kayapınar, kepçeyle çalışma yapıldığı sırada kuyu bulunduğunu ifade ederek, “Çevre düzenlemesi ve yol çalışmamız var burada. Burada bir kuyu bulduk. Kepçeyle çalışıldığı sırada bir taş çıktı. Sonra taşı kaldırınca kuyu bulduk. Müzecileri aradık, geldiler baktılar. İleri zamanlarda bir çalışma olacakmış. Çok güzel bir işçiliği var. Derinliği 10-15 metre kadar var. Şuan içinde su yok” dedi.