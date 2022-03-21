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İSTANBUL

Savaşı değil ebedi barış çağrısı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması için çağrı yaptı. WALD adına yapılan açıklamada, "Dünya günlerdir Karadeniz’e komşu olan iki ülke arasındaki savaşın etkilerini yaşamaktadır. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların insani boyutu olduğu gibi ülkeleri ve şehirleri etkileyen ekonomik ve sosyal tarafı da hissedilmeye başlanmıştır. WALD olarak bizler “komşu” iki ülkenin tarafı olmaksızın dünyaya hakim olmasını istediğimiz barışın tarafındayız. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda ülke olarak üzerimize düşen görevlerin yapılması gerektiğini defaatle vurgulamaktayız" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaşı değil ebedi barış çağrısı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 26 gündür devam ediyor.

Dünya haftalardır Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa kilitlenmiş durumda. Siviller başta olmak üzere savaş bölgede yaşayanları canından, vatanından etmeye devam ediyor. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) bu savaşın durdurulması için çağrı yaptı.

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WALD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihi boyunca ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin savaşlar, saldırılar ve çatışmalar sona erdirilememiştir. Savaş nedeniyle yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar her gün yüzlerce insanın zarar görmesine sebep olmaktadır. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalmaktadır. Savaşın yarattığı şiddet, düşmanlık, açlık ve yoksulluk başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere herkesi savaşın hedefi haline getirmektedir.

Bu bağlamda yerel yönetimler, ülkelerin kamu yönetimlerinin önemli ve vazgeçilmez kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler, demokratik rejimin sağlıklı işlemesinde önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetim düzeyinde demokratik düzenin başarılı olması uluslararası düzeyde de başarılı olunacağının kanıtıdır. Bu sebeple son günlerde basına yansıyan Ukrayna’da yerel yönetim temsilcilerinin kaçırılması haberlerini üzülerek takip etmekteyiz.

Dünya günlerdir Karadeniz’e komşu olan iki ülke arasındaki savaşın etkilerini yaşamaktadır. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların insani boyutu olduğu gibi ülkeleri ve şehirleri etkileyen ekonomik ve sosyal tarafı da hissedilmeye başlanmıştır. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak bizler “komşu” iki ülkenin tarafı olmaksızın dünyaya hakim olmasını istediğimiz barışın tarafındayız. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda ülke olarak üzerimize düşen görevlerin yapılması gerektiğini defaatle vurgulamaktayız.

Bu çerçevede WALD olarak, Immanuel Kant’ın “ebedi barış” düsturunu esas alarak dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşların sona erdirilmesini umut ederek, Türkiye’nin arabuluculuğunda Karadeniz’in Kuzeyindeki çatışmanın sona erdirilerek barış ve istikrarın tekrardan inşa edilmesini temenni ediyoruz."

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