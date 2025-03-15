Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Savaşın sona erme ihtimali yüksek: Trump Putin ile görüştü

Savaşın sona erme ihtimali yüksek: Trump Putin ile görüştü

04:0015/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump.
Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona erme ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı. Trump, Putin'den Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini "hayatlarını bağışlamasını" istediğini belirterek, "Tam şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü, savunmasız pozisyonda. Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın özel temsilsici Steve Witkoff ile gece geç saatlerde telefonda görüştüğünü açıklamasından hemen sonra geldi. Rusya lideri Putin, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulmasıönerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" değerlendirmesini yapmıştı.



#Diplomasi
#ABD
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler