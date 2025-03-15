Savaşın sona erme ihtimali yüksek: Trump Putin ile görüştü

ABD Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona erme ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı. Trump, Putin'den Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini "hayatlarını bağışlamasını" istediğini belirterek, "Tam şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü, savunmasız pozisyonda. Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun" ifadelerini kullandı. Trump'ın sözleri Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın özel temsilsici Steve Witkoff ile gece geç saatlerde telefonda görüştüğünü açıklamasından hemen sonra geldi. Rusya lideri Putin, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulmasıönerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" değerlendirmesini yapmıştı.