Kremlin'de kritik temas: Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Ziyaretle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, gece geç saatlerde ABD Temsilcisi Witkoff ile görüştü. Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili tutumu konusunda bilgi aldı. Putin genelde Trump ile aynı görüşe sahip ancak yapılması gereken çok iş var. Trump, Witkoff'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra Putin ile telefonda görüşecek." denildi.