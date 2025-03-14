Kremlin'de kritik temas: Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili tutumu konusunda bilgi aldı. Trump, Witkoff'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra Putin ile telefonda görüşecek.' denildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
Ziyaretle ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, gece geç saatlerde ABD Temsilcisi Witkoff ile görüştü. Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili tutumu konusunda bilgi aldı. Putin genelde Trump ile aynı görüşe sahip ancak yapılması gereken çok iş var. Trump, Witkoff'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra Putin ile telefonda görüşecek." denildi.