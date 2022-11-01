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POLİTİKA

Savcı Sayan'dan dikkat çeken açıklama: 'Deniz Baykal’ın CHP’den istifası an meselesi'

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Deniz Baykal’ın, CHP’den istifasının an meselesini olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Savcı Sayandan dikkat çeken açıklama: Deniz Baykal’ın CHP’den istifası an meselesi
Deniz Baykal

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın kızının CHP'den istifa sürecini değerlendirdi.

Başkan Sayan, Deniz Baykal’ın da istifa etme düşüncesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim
GÜNDEM
Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim

"Deniz Baykal’ın istifası an meselesi"

Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Önce silahlı kuvvetler kimyasal silah kullanıyor, şimdi de polis uyuşturucu satıyor. Türkiye’yi bölme, Suriye’ye çevirme politikası FETÖ ve CHP’nin önderliğinde, ABD’nin komutasında devam ediyor. Bu hallere de mi düşecektin CHP. Deniz Baykal’ın istifası an meselesi.”

Aslı Baykal CHP’den istifa etti: 'Partinin gidişatından mutlu değilim'
GÜNDEM
Aslı Baykal CHP’den istifa etti: 'Partinin gidişatından mutlu değilim'

"CHP’nin ABD’ye teslim olduğu bir dönemde çok isabetli bir karar olmuş"

Öte yandan Başkan Sayan, önceki gün CHP’den istifa eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal için ise şu açıklamalarda bulundu:

“Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CHP’den istifa etmiş. CHP’nin ABD’ye teslim olduğu bir dönemde çok isabetli bir karar olmuş. Gün tam bağımsız Türkiye için mücadele etme günüdür. Allah yolunu ve bahtını açık etsin.”

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti?
ÖZGÜN
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti?

"Yetkim olsa Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ı AK Parti’ye davet ederim"

CHP’den istifa eden Aslı Baykal’ın, AK Parti’ye davet edilmesi gerektiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Gün parti günü değil Türkiye günüdür." diyerek, “Gün, ömrünü Türkiye’ye adamış yerli, milli, cesur, yiğit ve bilge lider Sayın Tayyip Erdoğan’ın yanında bulunma günüdür. Yetkim olsa bugünden erkeni yok yerli ve milli Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ı AK Parti’ye davet ederim. Gün parti günü değil Türkiye günüdür.” dedi.

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