Gündem Savcılık el koydu Gelin bildiklerinizi anlatın
ANKARA

Savcılık el koydu: Gelin bildiklerinizi anlatın

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın’ın “Siyasi cinayetler olabilir” iddiası üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre henüz iddiaları doğrulayan bir istihbarat yok ancak MİT ve Emniyet’e yazı gönderildi. Kılıçdaroğlu ve Aydın’ın da “bilgi sahibi” veya “ihbarcı” sıfatıyla beyanlarına başvurulabileceği belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Savcılık el koydu: Gelin bildiklerinizi anlatın
Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara Başsavcılığı, “Siyasi cinayetler olabilir” iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fitilini ateşlediği tartışmaya ittifak ortağı İYİ Parti de katılmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da “Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var” dedi.

Sedat Peker
Sedat Peker

İSTİHBARAT’A TALİMAT YAZISI

Toplumu da geren iddialar üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma düğmesine baştı. Soruşturmanın bizzat bir başsavcı vekili tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, henüz bu iddiayı doğrulayan istihbari bir bilgi yok. Ancak konunun araştırılması için MİT ve Emniyet İstihbarat’a dün talimat yazısı gönderildi. Talimat yazısında, “Siyasi cinayet işlenebilir” iddialarına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir istihbarat bulunup bulunmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de 'siyasi cinayetler' diyordu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de 'siyasi cinayetler' diyordu

Koray Aydın
Koray Aydın

İFADELERİ ALINABİLİR

İlgili istihbarat kurumlarından gelecek yanıtlar doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda iddia sahipleri başta CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Koray Aydın gibi isimlerin “bilgi sahibi” veya “ihbarcı” sıfatıyla beyanlarına başvurulabileceği, söz konusu iddialar konusunda ellerinde bir delil bulunup bulunmadığının sorulabileceği bildirildi. Ayrıca siyasilerin yanısıra bu tür iddiada bulunduğu tespit edilen diğer kişilerin de beyanlarının alınabileceği ifade edildi.

DOĞRU ÇIKARSA NE OLACAK?

MİT ve Emniyet İstihbarat’ın yapacağı araştırmalarda iddianın doğru çıkması durumunda, suikast hazırlığında olan kişiler tespit edilecek, bağlantıları araştırılacak.

Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun
GÜNDEM
Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.