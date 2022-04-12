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Gündem Savcılık talimat verdi Bağcılarda yol kesip tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı
İSTANBUL

Savcılık talimat verdi: Bağcılar'da yol kesip tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı

Bağcılar'da yolun ortasına koyduğu sandalyede oturan ve iddiaya göre gelen geçene laf atan Suriyeli esnaf H.H. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. H.H.'nin "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp tehditlerde bulunduğu video, sosyal medyada infiale neden olmuştu.

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Haber Merkezi DHA
Savcılık talimat verdi: Bağcılarda yol kesip tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı
Bağcılar'da yol kesip tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı.

"ERKEK OLAN BURAYA GELSİN"

Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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