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Gündem Savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı Soruşturma sürüyor
BURSA

Savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı: Soruşturma sürüyor

Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı. Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Mezar boş çıktı.
Mezar boş çıktı.

Bursa'da Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, ‘Efe Yalçın’ isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü.

Mezar boş çıktı.

Hastanelerde Efe Yalçın'a ait hastane kayıtlarına bakıldı

Polise bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı. Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı.

Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı.

Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı

Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi. Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı: Soruşturma sürüyor
FOTOĞRAF 8
Title
Bursa'da Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, ‘Efe Yalçın’ isminde yeni bir bebek mezarı olduğunu fark etti.
Title
Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü.
Title
Polise bilgi verildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezar tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen Efe Yalçın adını mercek altına aldı.
Title
Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı.
Title
Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi.
Title
Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi.
Title
Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı.
Title
Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı: Soruşturma sürüyor
Bursa'da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve mezar tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı. Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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