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Gündem Savcılıkta çark etti Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı
POLİTİKA

Savcılıkta çark etti: Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin savcılığa verdiği ifadede ağız değiştirdi. Daha önce “Talimat verdim” açıklaması yapan Kaftancıoğlu, savcılıkta bunu reddederek “Benim bu yönde hiçbir talimatım, telkinim olmamıştır” dedi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin gözetlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yapılanları savundu.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Altun’un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanması üzerine ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından yapılan sorgulamasında kendisine “suçu ve suçluyu övme”, “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlamaları yöneltildi.

CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı
GÜNDEM
CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

GÖZETLEMEK SUÇ DEĞİLMİŞ

Kaftancıoğlu, ifadesinde gözetlemeyi gerçekleştiren Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın eyleminin herhangi bir suç teşkil etmediğini öne sürdü. Kaftancıoğlu, İlçe Başkanı Özçağdaş’ın aynı zamanda kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol etmek, kent suçlarını takip etmekle görevli olduğunu dile getirdi. Özçağdaş’ın bu takibi yapmaması halinde suç işlemiş olacağını iddia eden Kaftancıoğlu, “Olay günü Suat Bey kendisini tanıtarak bölgeye gitmiş ve görevini icra etmiştir. Suat Bey oradaki kesilmiş ağaçların fotoğrafını çekmiş” dedi.

Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
GÜNDEM
Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

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