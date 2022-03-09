Gündem Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
İSTANBUL

Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

İstanbul'da İfade vermek için gittiği Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Gökmen Y. (44) soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine 'Kasten basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
Savcıyı makamında darbeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 4 Mart günü meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y. soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi.

Savcının makam odasına giren Gökmen Y.'nin önce savcıya hakaret, ardından savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

İfadesinde boksör olduğunu iddia eden Gökmen Y. savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık itiraz etti şüpheli tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun işleniş biçimini dikkate alarak şüpheli Gökmen Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Gökmen Y. ifadesinde kendisinin tefecilikten dolayı müşteki olduğu dosyaya savcı O.S'nin baktığını ve ifade vermek için savcının odasına ifade vermeye gittiğini, boksör olduğunu birisine vurmak istese vuracağını anlatarak , "Kesinlikle Savcı Bey'e vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere bunu alın deyince ben de Savcı Bey'in yakasına yapıştım" iddiasında bulundu.

Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
GÜNDEM
Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: Katil zanlısının kardeşi tutuklandı
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: Katil zanlısının kardeşi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
TÜMOSAN üretti

TÜMOSAN üretti

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.
Bol bolnasihat çekiyorlar

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.