Savunma sanayinde heyecanlandıran gelişme: 100 yıllık hayal gerçek oluyor TOMTAŞ küllerinden doğuyor

1926 yılında kurulan Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ; ASFAT, TUSAŞ ve Erciyes Teknopark arasında imzalanan ortak girişim sözleşmesi ile yeniden hayat buldu. Çalışmalara start verildi; 200 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve 2000 nitelikli istihdam sağlanacak.





SİYASETİ BİRLEŞTİREN PROJE

Havacılık ekosisteminin üzerinde bulunacağı yaklaşık 800 dönüm arazinin tahsisi için ilk adım Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis’inden geldi. Tüm siyasi parti temsilcileri dahil, bütün meclis üyelerinin oy birliği ile arazi TOMTAŞ’a tahsis edildi.





Tesiste, hangarlar, ARGE merkezleri, test laboratuvarları, rüzgar türbinleri, simülasyon merkezleri olacak. Deneme uçuşlarına elverişli pistler ve entegre bir kampüs içerecek proje kapsamında, uçak yapısalı imalatından, uçak bakımına, genel havacılık faaliyetlerinden, uçuş eğitim programlarına, alt birim montajından retrofite ve özgün ve milli platform üretimine kadar bir çok temel alanda faaliyet gösterilecek.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ

100 YILLIK HAYALLER GERÇEKLEŞİYOR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, “TOMTAŞ ailesi dünyanın en önemli havacılık firmalarından Tusaş, Kayseri’deki 70 yıllık havacılık birikiminin imtiyaz sahibi Asfat, Orta Anadolu’nun en büyük Teknoloji geliştirme bölgesi Erciyes Teknopark ve Kayserili iş adamlarından oluşmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu girişimcilik kültürü, jeostratejik konumu, neredeyse 100 yıllık havacılık birikimi ile sahip olduğu rekabet gücü ve hiçbir zaman sınırlanamayan potansiyeli Tomtaş’ı doğurmuştur. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde 100 yıllık hayallerin gerçekleşmesine omuz veriyor, havacılık ve uzay teknoloji ekosisteminin can bulacağı bir merkez kuruyoruz” dedi.





ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye'nin bu yıl 6 milyar dolar seviyesinde savunma sanayi ihracatı hedeflediğini açıkladığını belirten Ali Ekşi, “Ülkemiz için Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefe sonuna kadar destek olacağız. Ülkemizin bugüne kadar karşılaştığı engelleri aşmak için birlikte çalışacağız. Ortak projeler ile uzun vadeli işlere imza atacağız. Bugünü değil daha güçlü yarınları inşa etmek için birlikteliklerimizi güçlendireceğiz, kimseyle rakip olmayacağız, yeniliklere kapı aralayıp, sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. TOMTAŞ’a her yönüyle büyük teveccüh var. İnsan kaynakları anlamında projelerde çalışmak isteyen idealist gençler, alt yüklenici olarak katkı sağlamak isteyen işletmeler, büyük vizyona sermayedar olarak dahil olmak isteyen yurt içinden ve yurt dışından şahıs ve kurumlarımız var. Bu durum ekip olarak sorumluluğumuzu daha da artırıyor.





Bu doğrultuda yenilikçi yöntemlerle çok sayıda insanımızın yatırımcı olarak projenin paydaşı olmasını sağlayacak bir yatırım fonu kuruyoruz. Birçok ilki bünyesinde barındıran projemiz oluşturulacak yatırım fonu sayesinde geniş tabanlı, şehrimize yakışan bir proje olarak yoluna devam edecek. En başından beri çok büyük bir özenle oluşturulan iş modeli ve yapısı içinde çalışmalarımız devam ediyor.





Bu arada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci faz imalat alt yapısına ait tezgahlarımız gelmeye başladı. Eylül ayı içerisinde deneme üretimlerine inşallah başlıyoruz.” şeklinde konuştu.











