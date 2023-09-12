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Saymaz'dan Akşener'in yerel seçim kararına tepki: Neyi test etmek istiyorsunuz

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ankara ve İstanbul için açık kapı bırakan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Saymaz, "İmamoğlu ve Yavaş, sizler için hala kıymetli ise neden karşılarına aday çıkarıyorsunuz, sayın Akşener? Neyi test etmek istiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Kübra Yaşar
09:46 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener-İsmail Saymaz

Meral Akşener-İsmail Saymaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ankara ve İstanbul için açık kapı bırakarak diğer illerde seçime kendi adaylarıyla gireceklerini söylemişti.

Akşener, 6 Eylül'deki son açıklamasında ise iki büyükşehirde de kendi adayları ile seçime gireceklerini duyurdu.

Saymaz'dan Akşener'e sorular

Akşener'in değişen kararına Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, son yazısında “26 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadarki 10 günde ne değişti de İstanbul ve Ankara için bıraktığı açık kapıyı kapattı?” diye sordu.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

İyi Partililer Akşener'in ‘İki başkanımız da bizim için hizmetleri dolayısıyla hala kıymetliler’ dediğini aktarıyor. Anlaşılır gibi değil. İmamoğlu ve Yavaş, sizler için hala kıymetli ise neden karşılarına aday çıkarıyorsunuz, sayın Akşener? Neyi test etmek istiyorsunuz? Belediyelerden yandaş vakıflara bağlanmış olup İmamoğlu ve Yavaş döneminde kesilen hortumların tekrar takılıp takılmayacağını mı? İki büyükşehir belediyesinin AK Parti'nin insan ve kaynak havuzuna çevrilip çevrilmeyeceğini mi? İBB ve ABB'nin kapısındaki TC ibarelerinin indirilip indirilmeyeceğini mi? Neyi?”



#Meral Akşener
#İsmail Saymaz
#CHP
#İYİ Parti
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