Saymaz'dan Akşener'in yerel seçim kararına tepki: Neyi test etmek istiyorsunuz

Meral Akşener-İsmail Saymaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ankara ve İstanbul için açık kapı bırakarak diğer illerde seçime kendi adaylarıyla gireceklerini söylemişti.
Akşener, 6 Eylül'deki son açıklamasında ise iki büyükşehirde de kendi adayları ile seçime gireceklerini duyurdu.
Saymaz'dan Akşener'e sorular
Akşener'in değişen kararına Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, son yazısında “26 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadarki 10 günde ne değişti de İstanbul ve Ankara için bıraktığı açık kapıyı kapattı?” diye sordu.
Saymaz, şu ifadeleri kullandı: