Saymaz'dan Akşener'in yerel seçim kararına tepki: Neyi test etmek istiyorsunuz

İyi Partililer Akşener'in ‘İki başkanımız da bizim için hizmetleri dolayısıyla hala kıymetliler’ dediğini aktarıyor. Anlaşılır gibi değil. İmamoğlu ve Yavaş, sizler için hala kıymetli ise neden karşılarına aday çıkarıyorsunuz, sayın Akşener? Neyi test etmek istiyorsunuz? Belediyelerden yandaş vakıflara bağlanmış olup İmamoğlu ve Yavaş döneminde kesilen hortumların tekrar takılıp takılmayacağını mı? İki büyükşehir belediyesinin AK Parti'nin insan ve kaynak havuzuna çevrilip çevrilmeyeceğini mi? İBB ve ABB'nin kapısındaki TC ibarelerinin indirilip indirilmeyeceğini mi? Neyi?”