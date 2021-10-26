Gündem Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
İSTANBUL

Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü R.Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
OYNAT 00:54
Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı' dediği öğrenildi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


GÖZALTINA ALINDILAR

İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.

KAZAYI ANLATTILAR

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu. Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
FOTOĞRAF 9
Title
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapısını açan hafif ticari araca çarptı.
Title
Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Title
Akkaya bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi.
Title
İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Title
Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Title
GÖZALTINA ALINDILAR<br><br>İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. <br><br>İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. <br><br>Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. <br>
Title
<br>Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, \"Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı\" dediği öğrenildi.
Title
Görgü tanığı Atilla Topçu, \"Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. <br><br>Cumhur Topçu ise, \"Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu.\" dedi.
Title
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi.

Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı
GÜNDEM
Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

80 kuruşluk yolculuk 314 TL'ye mal oldu
FOTOĞRAF 14
Title
Antalya'da son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan 'martı' olarak bilinen scooterlara yönelik polis ekipleri tarafından şok denetim yapıldı.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler tek tek durduruldu.
Title
Sürücülere sürüş kurulları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Title
Denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Yedikleri cezalar ile hayatlarının şokunu yaşayan bazı gençler ise scooterlarını elektrik direklerine park ederek uzaklaştı.
Title
\"Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi\"<br><br>Yaya yolunda kullanmaktan ötürü 314 TL para cezası yazılan Abdullah Durhan, \"Dakikalık olarak kiralanıyor. 80 kuruş dakikası. Bir 5 dakika falan bindim. 314 TL ceza yedim. Kurallara uymadığım için pişmanım. Yaya yolunda kullandığım için ceza yedim. Nerede kullanılacağını öğrendim. Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ceza sürpriz oldu\" dedi.
Title
\"144 TL para cezası yedim\"<br><br>Ceza yiyen bir diğer genç Efe Eroğlu ise, \"144 TL para cezası yedim. Kanun kanundur, ben kanuna uyarım. Antalya'da bu bölgede özellikle bu yolun kullanılması gerekiyor. Tramvay yolunu kullandım. Cezayı öderim. Açılış ücreti 2 TL alınıyor. Dakika üzerinden ücretlendiriliyor. Dakikası 70-80 kuruş olarak biliyorum. 10 dakika falan oldu ben bineli\" ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
80 kuruşluk yolculuk 314 TL'ye mal oldu
Antalya'da polis ekipleri tarafından scooter kullananlara yönelik olarak yapılan 'şok' denetimde adeta ceza yağdı. 80 kuruşa kiraladıkları scooterlar ile kaldırım ve tramvay yolunu kullanan 4 gence 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.


Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
Ona herkes süper dede diyor

Ona herkes 'süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Şoklara karşıdirencini koruyor

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.