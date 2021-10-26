Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü R.Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OYNAT 00:54 Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı' dediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.

KAZAYI ANLATTILAR

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu. Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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FOTOĞRAF 9 Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapısını açan hafif ticari araca çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Akkaya bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü polis merkezine götürüldü. GÖZALTINA ALINDILAR<br><br>İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. <br><br>İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. <br><br>Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. <br> <br>Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, \"Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı\" dediği öğrenildi. Görgü tanığı Atilla Topçu, \"Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı\" diye konuştu. <br><br>Cumhur Topçu ise, \"Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu.\" dedi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi.

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GÜNDEM Kurallara uymayanlar tek tek durduruldu: Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

FOTOĞRAF 14 Antalya'da son günlerde kullanımı artan ve trafikte tehlike oluşturan 'martı' olarak bilinen scooterlara yönelik polis ekipleri tarafından şok denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimde, scooter kullanan gençler tek tek durduruldu. Sürücülere sürüş kurulları hatırlatılarak uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan 4 kişiye 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. Yedikleri cezalar ile hayatlarının şokunu yaşayan bazı gençler ise scooterlarını elektrik direklerine park ederek uzaklaştı. \"Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi\"<br><br>Yaya yolunda kullanmaktan ötürü 314 TL para cezası yazılan Abdullah Durhan, \"Dakikalık olarak kiralanıyor. 80 kuruş dakikası. Bir 5 dakika falan bindim. 314 TL ceza yedim. Kurallara uymadığım için pişmanım. Yaya yolunda kullandığım için ceza yedim. Nerede kullanılacağını öğrendim. Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ceza sürpriz oldu\" dedi. \"144 TL para cezası yedim\"<br><br>Ceza yiyen bir diğer genç Efe Eroğlu ise, \"144 TL para cezası yedim. Kanun kanundur, ben kanuna uyarım. Antalya'da bu bölgede özellikle bu yolun kullanılması gerekiyor. Tramvay yolunu kullandım. Cezayı öderim. Açılış ücreti 2 TL alınıyor. Dakika üzerinden ücretlendiriliyor. Dakikası 70-80 kuruş olarak biliyorum. 10 dakika falan oldu ben bineli\" ifadelerini kullandı. 80 kuruşluk yolculuk 314 TL'ye mal oldu Antalya'da polis ekipleri tarafından scooter kullananlara yönelik olarak yapılan 'şok' denetimde adeta ceza yağdı. 80 kuruşa kiraladıkları scooterlar ile kaldırım ve tramvay yolunu kullanan 4 gence 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

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