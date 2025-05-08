Şebeke yurt dışına 100 milyon TL ve Bitcoin gönderince çökertildi: 15 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yaptığı analizler sonucunda, Türkiye'den Ermenistan merkezli bir yasa dışı bahis sitesi paneli yazılım şirketine 100 milyon TL ve 100 adet Bitcoin transfer edildiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde, söz konusu para transferleriyle Ermenistan'dan yasa dışı bahis sitesi panelleri satın alındığı belirlendi. Polisin çalışmaları neticesinde bu panellerin Türkiye'de her birinin 100 bin Euro karşılığında satıldığı da belirlendi.

4 ilde operasyon yapıldı:15 tutuklama

Hem yasa dışı bahis oynattıkları hem de yasa dışı bahis sitesi panelleri sattıkları ortaya çıkarılan şebekeye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke lideri olduğu öne sürülen M.G.'nin (50) de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde döviz ve altın, 40 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar kasası ve çok sayıda flaş bellek ele geçirildi.

"İş adamıyım, parayı bahis oynamak için gönderdim"

Şüphelilerden şebeke lideri olduğu sürülen M.G.'nin ifadesinde, "İş adamıyım, parayı bahis oynamak için gönderdim. Başkalarına ben bahis oynatmam. Benim bunlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 26 şüpheli mahkemeye çıkartıldı. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden aralarında M.G' nin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.







