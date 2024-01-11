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Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısına çıkıyor: Gizli fon davasında beklenen gün! Hepsiyle tek tek yüzleşecek

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili dava yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Erzan ile birlikte 7 sanık, 252 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

11:31 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Seçil Erzan yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Seçil Erzan yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü görülecek 2. duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanık yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyor. İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İşinsanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.


Şikayetçi artınca ceza istemi de arttı

Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İlk duruşmada 2 sanık tahliye edilmişti

Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile birlikte diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti. 

Semih Kaya tanık olarak dinlenecek

Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti, bu kişilerin yarın tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.



#Seçil Erzan
#Semih Kaya
#Arda Turan
#Fatih Terim
#dolandırıcılık
1 gün önce
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