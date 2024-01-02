Seçil Erzan'a ait telefondaki 181 bin 538 mesaj incelendi: Düştüğüm hale bak dilenci oldum

"Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar, 105 bin dolar bulursak. Ağzımda yaralar, baş ağrısı, süper oldu. Geldiğimiz noktada sen ne istediysen ben hep günü gününe getirdim. Şu anda mahcup, tedirgin, sözünü tutamamış biri oldum. Tamimiyle benim durumum belirsizlik. İki çocuğum ve ailem var. Ben bu hale nasıl geliyorum? Sinir hastası oldum oturduğum koltukta. Ben sana verdiğim sözde duramadım mı da bu muameleyi görüyorum? İnsanlar arıyorlar, telefonu açamıyorum."