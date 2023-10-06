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Seçim manipülatörü anketçiler yeniden sahada: 'İtibarımız satılık değil' diyen CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş

Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden manipülatör anket firmaları, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde de operasyona başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li rakibini kendisinden 20 puan önde gösteren CHP'nin anketçisi ORC'nin ipliğini pazara çıkardı. Yakın dönemde şirketin genel müdürü Mehmet Pösteki'nin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Aktaş, "Bu firmanın sahibi bana 'görüşmek istiyorum' diyerek mesaj attı, sildim attım" diye konuştu. Orantısal olarak genel seçim sonuçlarında en fazla yanılanlardan olan Pösteki, 14 Mayıs öncesinde "İtibarımız satılık değil" paylaşımını yapmıştı.

21:31 . 6/10/2023 Friday
Yeni Şafak
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AK Partili Alinur Aktaş'tan randevu talebi karşılık bulmayınca CHP'nin adayını 'kesin galip' ilan etti.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AK Partili Alinur Aktaş'tan randevu talebi karşılık bulmayınca CHP'nin adayını 'kesin galip' ilan etti.

Türkiye son olarak 14 ve 28 Mayıs'ta milletvekilleri ve cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan bir kez daha ezici üstünlükle çıkarken, gözler seçimler öncesinde muhalefet kanadını 'kesin olarak' galip ilan eden anket firmalarına çevrildi.

Orantısal olarak seçim sonuçlarında en fazla yanılan Mehmet Pösteki'nin Genel Müdürü olduğu ORC Araştırma, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kesin kazanacağını' ilan etmişti. ORC, 10 Mayıs'ta yayınladığı araştırmasında, Kılıçdaroğlu'nun 7,5 puanlık farkla kazandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 44 oy alacağını öne sürmüştü.

Pösteki 'İtibarımız satılık değil' demişti

ORC'nin Genel Müdürü Pösteki, Kılıçdaroğlu'nu galip ilan ettiği paylaşımında,
"İtibarımız satılık değildir"
ifadelerini kullanmıştı.

Seçim manipülatörü anket firmaları 'para için' yeniden sahada

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, bir süredir sessizliğe bürünen CHP yandaşı anket firmaları yeniden algı operasyonlarına başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması ve koltuğunu bırakmaması nedeniyle parti tabanında yaşanan büyük kopuşu tolere etmek isteyen CHP Genel Merkezi, 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen ORC Araştırma aracılığıyla operasyona başladı.

Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden ORC, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayını açık ara farkla kazanıyor şeklinde lanse etti.



'İtibarımız satılık değil' diyen CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, katıldığı Haber Global canlı yayınında, kendisinden 'iki kat fazla oy alacağı' öne sürülen sözde ankete ilişkin konuşup Pösteki'nin ipliğini pazara çıkardı.

Pösteki'nin kendisine ulaşarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Aktaş,
"Bu anketi ben de gördüm. Bu anket firmasının sahibi bana bir mesaj attı. Görüşmek istiyorum bir anketimiz var dedi. Sildim attım, geçmişte de yaşadığımız bazı olaylar var."
diye konuştu.

Anketlere saygı duyduğunu fakat yapılanların manipülasyon olduğunu belirten Aktaş,
"Ben de ciddi anketler yaptırırım. Hizmet bazlı anket, mahalle, ilçe bazlı öncelikler ve çalışmalarla alakalı. Sahayı tararız devamlı."
diyerek söz konusu oranları yalanladı.

Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?
Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.


#ORC Araştırma
#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Alinur Aktaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#AK Parti
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