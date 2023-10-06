ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AK Partili Alinur Aktaş'tan randevu talebi karşılık bulmayınca CHP'nin adayını 'kesin galip' ilan etti.
Türkiye son olarak 14 ve 28 Mayıs'ta milletvekilleri ve cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sandıktan bir kez daha ezici üstünlükle çıkarken, gözler seçimler öncesinde muhalefet kanadını 'kesin olarak' galip ilan eden anket firmalarına çevrildi.
Orantısal olarak seçim sonuçlarında en fazla yanılan Mehmet Pösteki'nin Genel Müdürü olduğu ORC Araştırma, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kesin kazanacağını' ilan etmişti. ORC, 10 Mayıs'ta yayınladığı araştırmasında, Kılıçdaroğlu'nun 7,5 puanlık farkla kazandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 44 oy alacağını öne sürmüştü.
Pösteki 'İtibarımız satılık değil' demişti
Seçim manipülatörü anket firmaları 'para için' yeniden sahada
Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, bir süredir sessizliğe bürünen CHP yandaşı anket firmaları yeniden algı operasyonlarına başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması ve koltuğunu bırakmaması nedeniyle parti tabanında yaşanan büyük kopuşu tolere etmek isteyen CHP Genel Merkezi, 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen ORC Araştırma aracılığıyla operasyona başladı.
Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden ORC, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayını açık ara farkla kazanıyor şeklinde lanse etti.
'İtibarımız satılık değil' diyen CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, katıldığı Haber Global canlı yayınında, kendisinden 'iki kat fazla oy alacağı' öne sürülen sözde ankete ilişkin konuşup Pösteki'nin ipliğini pazara çıkardı.