Seçim öncesi kirli provokasyon: Kadıköy'de Kur'an kursunun camını tekmeleyip kırdı

ABD'de Yeşiva isimli Yahudi üniversitesi, uygulamayı kabul ettiği 'ayrımcılık karşıtı yasa' ile devletten 230 milyon dolarlık destek alıyordu. Üniversite bu yasa kapsamında LGBT oluşumlarına da göz yumuyordu. Ancak üniversitenin kendisini 'eğitim kurumu' yerine 'dini kurum' olarak tanımlamayı seçmesiyle söz konusu para desteğini kaybedebileceği belirtiliyor.