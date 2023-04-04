|
Reklam
Reklam
Gündem

Seçim öncesi kirli provokasyon: Kadıköy'de Kur'an kursunun camını tekmeleyip kırdı

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi provokasyona imza atıldı. İstanbul Kadıköy'de genç bir kadın, Kur'an kursunun camlarını tekmeleyerek kırdı. Küfürler savurup el hareketi yapan şahsın saldırısı büyük tepki çekti.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kadıköy'de bir kadın Kur'an kursunun camını tekmeleyerek kırdı.

Kadıköy'de bir kadın Kur'an kursunun camını tekmeleyerek kırdı.

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gidiyor. Ancak girilen bu seçim havasında İstanbul'da yapılan provokasyon büyük tepki çekti.

Kadıköy'de genç bir kadın, Kadıköy Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur'an Kursu'na saldırdı.

Kursun camını tekmeleyerek kıran kadın küfürler savurup el hareketi de çekti. Genç kadın daha sonra ise olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alınırken, seçim öncesi yapılan bu provokasyon büyük tepki çekti.





#Kadıköy
#Kur'an Kursu
#saldırı
#İstanbul
#provokasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.