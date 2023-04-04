Seçim öncesi kirli provokasyon: Kadıköy'de Kur'an kursunun camını tekmeleyip kırdı

Kadıköy'de bir kadın Kur'an kursunun camını tekmeleyerek kırdı.
Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gidiyor. Ancak girilen bu seçim havasında İstanbul'da yapılan provokasyon büyük tepki çekti.
Kadıköy'de genç bir kadın, Kadıköy Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur'an Kursu'na saldırdı.
Kursun camını tekmeleyerek kıran kadın küfürler savurup el hareketi de çekti. Genç kadın daha sonra ise olay yerinden uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alınırken, seçim öncesi yapılan bu provokasyon büyük tepki çekti.