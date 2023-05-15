|
Gündem

Seçim sonuçlarını hazmedemeyip insanlıktan çıktılar: CHP'liler depremzedelere kin kustu

14 Mayıs seçimlerinde sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı.

00:34 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim

Seçim

Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.

Sandıklar 17.00’de kapandı, oy sayımı başladı. Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

İnsanlıktan çıktılar

6 Şubat depremlerinde büyük felaketi yaşayan illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla önde bitirdi.

Anadolu Ajansı'na göre Recep Tayyip Erdoğan'ın
'taki oy oranı %71.88 oldu.

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri hedef alan yorumlarda bulundu.

Hakaretamiz sözlerle deprem felaketini yaşayan vatandaşlara kin kusan CHP yandaşı kullanıcılar insanlıktan utandırdı.

İşte o tweetlerden bazıları;

14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...



#Seçim
#Kahramanmaraş
#Deprem
#CHP
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON