Seçim yenilgisi 12'yi bulan Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere yerel seçim talimatı: Güçlü adaylar çıkarın ve kazanın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluşarak 'yerel seçimde güçlü aday' mesajı verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci seçim yenilgisini almasının ardından parti içi ve dışından gelen istifa çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği 'değişim' hareketine karşı koltuğundan kalkmayacağının mesajını defalarca veren Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmada 'güçlü aday' vurgusu yaptı
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki MYK üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede 14 ve 28 Mayıs'taki seçimler, kadın kollarının çalışmaları ve yerel seçimler konuşuldu.
"Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın"
Kılıçdaroğlu kadın kollarından, örgüt içinden daha çok kadın belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkarmalarını istedi.