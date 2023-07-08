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Seçim yenilgisi 12'yi bulan Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere yerel seçim talimatı: Güçlü adaylar çıkarın ve kazanın

Seçim hezimetinin ardından istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları MYK üyeleriyle bir araya geldi. Kadın belediye başkanlarının artması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın." dedi.

15:24 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluşarak 'yerel seçimde güçlü aday' mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluşarak 'yerel seçimde güçlü aday' mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci seçim yenilgisini almasının ardından parti içi ve dışından gelen istifa çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği 'değişim' hareketine karşı koltuğundan kalkmayacağının mesajını defalarca veren Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmada 'güçlü aday' vurgusu yaptı


CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki MYK üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede 14 ve 28 Mayıs'taki seçimler, kadın kollarının çalışmaları ve yerel seçimler konuşuldu.


"Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın"

Kılıçdaroğlu kadın kollarından, örgüt içinden daha çok kadın belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkarmalarını istedi.


Kılıçdaroğlu,
"Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın. Kadın üye sayısını artırın. Daha fazla kadının siyasette aktif yer alması için partimize yeni kadın üyeler katın. Biz kadınları her daim destekliyoruz. Trakya bölgesinde, Antalya'da, İzmir'de daha çok kadın yönetici görmek istiyorum. Kadın belediye başkanı sayısının artması gerektiği görüşünüze katılıyorum. Sizleri destekliyorum."
ifadelerini kullandı.


Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim
Tepkiler sonrası 'danışmanlık' görevinden alınan Ulukuş'tan zehir zemberek sözler: Kritik hata yapıp Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvendim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamasının parti içinde krize neden olmasının ardından CHP bu haberi yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. "Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz?" diyen Ulukuş, "4 Temmuz’dan, 7 Temmuz’a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz’daki KRT yayınına müdahale etmediniz? Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne güvenmişim." ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Seçim
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