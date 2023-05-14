Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başında gitti. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı. İlk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla önünde ilerliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti. İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.