Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim sonuçlarında CHP’nin yayın organlarına göre de Cumhurbaşkanı önde görünüyor. Kazanamayacağını anlayan CHP’liler ise provokasyona başladı.
CHP’liler provokasyona başladı
CHP’li seçmenler sosyal medyadan harekete geçti ve provokatif çağrılar yaptı. Amaçları ortalığı karıştırmak olan provokatörler CHP’lilere sokağa çıkma çağrısında bulundu.
“Sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast eden bir kullanıcı, “Kazanırsa sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim” yazdı. “Eğer bu seçimi kaybedersek sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim yetti artık” “Dağılın sokağa” “Allah için sokağa” tweetleri atıldı.
Şahit olduğu olayı yazdı
Bir sosyal medya kullanıcısı da oturduğu kafede yanındaki masada CHP’lilerin “Akşam emanetlerle sokağa çıkalım” sözlerine şahit olduğunu yazdı.