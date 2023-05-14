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Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim

Seçim sonuçlarının açıklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlarda önde olması sonrası CHP’liler provokasyona başladı. CHP’li seçmenler sosyal medyadan sokağa çıkma çağrısı yaptı. Attıkları tweetler şaşkınlığa neden oldu.

20:22 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim

Seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’lilerden provokatif çağrı: Sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Seçim sonuçlarında CHP’nin yayın organlarına göre de Cumhurbaşkanı önde görünüyor. Kazanamayacağını anlayan CHP’liler ise provokasyona başladı.

CHP’liler provokasyona başladı

CHP’li seçmenler sosyal medyadan harekete geçti ve provokatif çağrılar yaptı. Amaçları ortalığı karıştırmak olan provokatörler CHP’lilere sokağa çıkma çağrısında bulundu.

“Sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast eden bir kullanıcı, “Kazanırsa sokağa çıkıp önüme geleni deşeceğim” yazdı. “Eğer bu seçimi kaybedersek sokağa çıkalım bedeli neyse ödeyelim yetti artık” “Dağılın sokağa” “Allah için sokağa” tweetleri atıldı.

Şahit olduğu olayı yazdı

Bir sosyal medya kullanıcısı da oturduğu kafede yanındaki masada CHP’lilerin “Akşam emanetlerle sokağa çıkalım” sözlerine şahit olduğunu yazdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başında gitti. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı. İlk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla önünde ilerliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti. İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.


#seçim sonuçları
#2023 seçim sonuçları
#CHP
#Provokasyon
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