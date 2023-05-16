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Seçimin ikinci turu için manidar tarih: '29 Mayıs demek Ayasofya demek'

Seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Sosyal medyada kullanıcılar, 29 Mayıs'ın İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu hatırlattı, Ayasofya Camii vurgusu yaptı.

11:12 . 16/05/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yatsı namazıyla sonlandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yatsı namazıyla sonlandırmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı belirlendi.

İkinci turun 28 Mayıs'ta yapılması sonrası sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. "29 Mayıs demek Ayasofya demek" yorumları yapıldı.

29 Mayıs İstanbul'un fetih yıldönümü

Bilindiği gibi, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mayıs'tan önce son mesajlarını Ayasofya Camii'nden vermişti. Vatandaşlar, seçimin kazanılması halinde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kılacaklarını söylüyor.


Sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok
Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Yedili Masa liderlerinin mesajları dikkat çekti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, "İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız." dedi. Seçim çalışmalarından bir kareyi paylaşan Gültekin Uysal ise paylaşımına 'Haydi' notunu düştü. Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek "15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Bir daha düşünün" dedi. Ali Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. HDP'li Mithat Sancar ise "Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı. Millet İttifakı liderleri, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti'den hiçbir mesaj gelmedi. Geçtiğimiz aylarda 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.


#recep tayyip erdoğan
#seçim
#ayasofyacami
#istanbulun fethi
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