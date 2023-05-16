Seçimin ikinci turu için manidar tarih: '29 Mayıs demek Ayasofya demek'

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Yedili Masa liderlerinin mesajları dikkat çekti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, "İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız." dedi. Seçim çalışmalarından bir kareyi paylaşan Gültekin Uysal ise paylaşımına 'Haydi' notunu düştü. Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek "15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Bir daha düşünün" dedi. Ali Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. HDP'li Mithat Sancar ise "Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı. Millet İttifakı liderleri, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti'den hiçbir mesaj gelmedi. Geçtiğimiz aylarda 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.