Seçimin ikinci turu için manidar tarih: '29 Mayıs demek Ayasofya demek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yatsı namazıyla sonlandırmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı belirlendi.
İkinci turun 28 Mayıs'ta yapılması sonrası sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. "29 Mayıs demek Ayasofya demek" yorumları yapıldı.
29 Mayıs İstanbul'un fetih yıldönümü
Bilindiği gibi, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mayıs'tan önce son mesajlarını Ayasofya Camii'nden vermişti. Vatandaşlar, seçimin kazanılması halinde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kılacaklarını söylüyor.