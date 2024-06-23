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Seçimli kurultay hedefliyor: Kılıçdaroğlu Doğu delegesine bel bağladı

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeniden partinin başına gelmek için harekete geçti. Trabzon ve Gaziantep ziyaretlerinde delegenin nabzını yoklayan Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimler üzerinden Tüzük Kurultayı'nı seçimli kurultaya dönüştürmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu’nun son kurultayda ilk turda aldığı 664 oyu konsolide edebilecek güçte olduğu belirtiliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:01 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de, eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'nın seçimli kurultaya dönüşmesi için parti içi muhalefetten gelen baskılar artıyor. Trabzon ve Gaziantep ziyaretlerinde delegenin nabzını yoklamaya başlayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın isimler üzerinden Tüzük Kurultayı'nı seçimli kurultaya dönüştürmeye çalıştığı bildirildi.


ORGANİZASYON DOĞU MASASI’NDA

Kılıçdaroğlu'nun güneydoğu ve doğu delegesiyle arasını iyi tutarak, süreci seçimli kurultaya dönüştürecek adımlar atacağı kaydedildi. Organizasyon ise kendi döneminde kurulan Doğu Masası üzerinden yapılacak. CHP Tüzüğü’ne göre, 1368 delegenin beşte birinin yani 274'ünün imzası ile Tüzük Kurultayı seçimli kurultaya dönüştürülebiliyor.


GÜNEYDOĞU DELEGESİNİ YOKLUYOR

Yeni Şafak'a konuşan Kılıçdaroğlu’nu yakın isimler, eski Genel Başkan’ın halen kurultay gecesi ilk turda aldığı 664 oyu konsolide edebilecek güçte olduğunu söylerken, "TBMM Parti Grubu’nda da 67 vekilin desteğini elinde bulundurduğu" görüşünde birleşti. Kılıçdaroğlu döneminde kurulan Doğu Masa'nın halen aktif olduğuna da dikkat çeken bir kaynak, Gaziantep'te, "Güneydoğu'nun 256 kurultay delegesi için nabız yokladığını" da öne sürdü.


HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

Öte yandan genel merkeze yakın bir isimse, Yeni Şafak'a Kılıçdaroğlu'nun bu çabasının 2012 yılındaki 'çifte kurultaya' benzediğini söyledi. Kaynaklar, 26 Şubat 2012'de CHP'de Tüzük Kurultayı'nın toplandığını 27'sinde ise muhaliflerin imzasıyla toplanan ikinci kurultayda, Kılıçdaroğlu destekçisi delegenin muhaliflerin taleplerinin reddedildiğini söyledi. Kaynaklar, "O gün Kemal Bey'i devirmek için harekete geçenler nasıl hüsrana uğradıysa bugün de Özgür Özel'e karşı aynı niyeti taşıyanlar benzer bir sonuçla karşılaşacaklar" dedi.


#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kurultay
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