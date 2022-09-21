​Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı 'Uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz' çağrısına ilişkin TVNET ekranlarında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklamalarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Böyle güçlü bir devletin kendi güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki hakları elbette KKTC'den geçer. Tanınmış bir KTTC bu hedeflerimiz bağlamında çok önemlidir. Onun için biz sonuna kadar direneceğiz.' dedi.