Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar: 'Robin Hood' imajı
Sedat Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlenen Ferhan A'nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü sabah 06.00 sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi.
Ferhan A'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak göstermeye çalıştığı belirlendi.
Ferhan A'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi.
Ferhan A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Peker’in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ’a gittiği bilinen Peker’in buradan Kuzey Makedonya’ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021’de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava’da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya’ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker’in bu kez Karadağ’a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.