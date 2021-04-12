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Gündem Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar Robin Hood imajı
İSTANBUL

Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar: 'Robin Hood' imajı

Sedat Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlenen Ferhan A'nın evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sedat Peker suç örgütüne operasyondan yeni detaylar: Robin Hood imajı
Sedat Peker

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü sabah 06.00 sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi.

Ferhan A'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak göstermeye çalıştığı belirlendi.

Ferhan A'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi.

  • Ferhan A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Peker’in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ’a gittiği bilinen Peker’in buradan Kuzey Makedonya’ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021’de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava’da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya’ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker’in bu kez Karadağ’a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu
GÜNDEM
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

Beş ilde dev operasyon: Polis Sedat Peker'in villasında arama yaptı
FOTOĞRAF 22
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.
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Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı.
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Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu.
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Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
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Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.
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Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.
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Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
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Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
Title
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.
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Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Title
Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Title
Sedat Peker'e yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Beş ilde dev operasyon: Polis Sedat Peker'in villasında arama yaptı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden 5 ilde suç örgütü kurduğu iddia edilen Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında arama yaptı


Sedat Peker'in evindeki arama görüntüleri paylaşıldı: Lüks cipten çıkan kılıç dikkat çekti
OYNAT 00:28
Sedat Peker'in evindeki arama görüntüleri paylaşıldı: Lüks cipten çıkan kılıç dikkat çekti
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında yapılan aramanın görüntüleri servis edildi. Görüntülerde villadaki lüks cipten çıkan kılıç dikkat çekti.


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