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İSTANBUL

Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu baronu arkadaşına gözaltı

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar eden Sedat Peker'e yönelik operasyonlar sürüyor.

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Sedat Pekere bir şok daha: Uyuşturucu baronu arkadaşına gözaltı
Sedat Peker'in arkadaşı gözaltına alındı.

Son olarak, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Haber 7'de yer alan habere göre uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski, Mısır'a gitmek isterken gözaltına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Makedonya, Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye’ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı bulunduğu öğrenildi.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği ifade edildi.

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