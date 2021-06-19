Gündem "Pekere özendi" manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu otel odasında video çektiğini itiraf etti
POLİTİKA

"Peker'e özendi" manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu otel odasında video çektiğini itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yayınladığı videolara özenen tavrını eleştiren Yeni Şafak Gazetesi'ni hedef aldı. Videolu paylaşımında, Peker'e benzer şekilde tehditler savuran Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yeni Şafak manşetini alıntıladığı paylaşımında, tıpkı Peker gibi otel odasından video çektiğini itiraf etti. CHP liderinin, videoda kullandığı objeler üzerinden gelen eleştirilere ilişkin "Vermek istediğim mesaj neydi?" sorusuna ise, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Birileri kasetlerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmedikçe, biz de bu kasetleri tartışmaktan vazgeçmeyeceğiz..." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedat Pekere özendi manşetinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu otel odasında video çektiğini itiraf etti
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınadığı videoda, savcıları tehdit etti.

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz üzerinden savcılara seslenen CHP lideri, "Deniz’i öldürdüler, katlettiler kızımızı. Namuslu savcılara son çağrımı yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ‘son çağrı’ ifadesiyle neyi ima ettiği merak konusu oldu.

"Peker'e özendi" manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'ndan 'otel' itirafı

Videonun konsepti, son günlerde yayınladığı videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarına benzetildi.

Yeni Şafak Gazetesi'nin söz konusu gelişmeyi manşete, "Peker'e özendi" ifadeleriyle taşımasından rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Peker ile benzer şekilde otel odasında video çektiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim." dedi.

Peker'e özendi
GÜNDEM
Peker'e özendi

"Kasetlerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmedikçe, kasetleri tartışmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, videolarında kullandığı çeşitli objelerle mesaj veren Peker gibi, videosunda kullandığı objelere gelen eleştirilere ilişkin ise, "Acaba maket gemiyi oraya yerleştirerek, vermek istediğim mesaj neydi?" diye sordu.

CHP liderinin söz konusu paylaşımına ise Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan yanıt geldi.

Likoğlu paylaşımında, "Birileri kasetlerle siyaseti dizayn etmekten vazgeçmedikçe, biz de bu kasetleri tartışmaktan vazgeçmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.

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