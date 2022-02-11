Sedef Kabaş iddianamesi tamamlandı: 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Skandal sonrası 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanan Kabaş, cezaevine gönderilmişti.

GÜNDEM Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu

TOPLAMDA 11 YIL 8 AY HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.