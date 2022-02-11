Gündem Sedef Kabaş iddianamesi tamamlandı 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
ANKARA

Sedef Kabaş iddianamesi tamamlandı: 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor

Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

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Haber Merkezi DHA
Sedef Kabaş iddianamesi tamamlandı: 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Sedef Kabaş

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Skandal sonrası 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanan Kabaş, cezaevine gönderilmişti.

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Hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

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RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


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