Gündem Sedef Kabaşa Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma
İSTANBUL

Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

Katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

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Haber Merkezi İHA
Sedef Kabaşa Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma
Sedef Kabaş katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

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RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine inceleme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın sözleri sonrası, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


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