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Sednaya'ya Türkiye'den yardım eli: AFAD ekip gönderiyor

Sednaya'ya Türkiye'den yardım eli: AFAD ekip gönderiyor

22:3915/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
AA
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AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek.
AFAD, Sednaya Hapishanesi için arama kurtarma ekibi sevk edecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.


#AFAD
#Sednaya
#Suriye

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