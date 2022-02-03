Şehidin fotoğrafını 'barışamadık' diyerek paylaşan CHP'li Erdoğdu: O sözü Kürt sorunu için söyledim

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tarcan'ın şehadetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barışamadık. Yaşatamadık" ifadelerini kullandı.
Tarcan'ı katleden PKK'yı işaret ederek 'Barışamadık' diyen Erdoğdu, infiale neden olan sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.
"KÜRT SORUNU İÇİN SÖYLEDİM"
Paylaşımındaki 'Barışamadık' ifadesini Kürt sorunu için kullandığını söyleyen Erdoğdu, Oda Tv'ye yaptığı açıklamada, "Kürt sorununun tek çözümü, TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur. Vatan evlatlarının hayatını kaybetmesi canımı yakıyor" diye konuştu.