Şehidin fotoğrafını 'barışamadık' diyerek paylaşan CHP'li Erdoğdu: O sözü Kürt sorunu için söyledim Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için Twitter'dan bir paylaşım yapan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sözleri infiale neden oldu. Tarcan'ı katleden PKK'yı işaret ederek 'Barışamadık' diyen Erdoğdu, sözlerini 'Kürt sorunu' için sarf ettiğini belirtti.

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