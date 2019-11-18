Gündem Şehir Hatları seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi
İSTANBUL

Şehir Hatları seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle tüm şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor
İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor

İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

DHA
İstanbul'da yoğun sis

SEFERLER İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL'DA BİRÇOK NOKTADA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

DHA
İstanbul'da yoğun sis

DHA
İstanbul'da yoğun sis

Sabiha Gökçen'e ilk uzun mesafeli uçuş yapıldı
EKONOMİ
Sabiha Gökçen'e ilk uzun mesafeli uçuş yapıldı
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​İstanbul'da yola çıkacaklara yoğun sis engeli.
PKKdan böyle kaçıyorlar

PKK'dan böyle kaçıyorlar

Küçük yaşta kandırılan 214 genç ​ikna yoluyla PKK'dan kurtarıldı.
Batıdan geliyor

Batıdan geliyor

​Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağmur uyarısı.
Normale döndü

Normale döndü

Yoğun sis nedeniyle birçok sefer iptal edilmişti.
Asla merhamet etmeyin!

Asla merhamet etmeyin!

​​Uygur Türkleri'ne işkence uygulayan Çin'in gizli belgeleri basına sızdı.
Anlık değil<br>sürekli radar

Anlık değil
sürekli radar

​Radarı geçtikten sonra gaza basan yandı.

Tarım için 23 bin fikir

Tarım için 23 bin fikir

​Ortak akıl şurasıyla sektörün geleceği planlanacak.
Songar<br>göreve başlıyor

Songar
göreve başlıyor

​Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, envantere giriyor.
Geleceğimiz parlak

Geleceğimiz parlak

​Gruptaki son maçımızda Andorra'yı 2-0 mağlup ettik.

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.
İsrail yine yuva yıktı

İsrail yine yuva yıktı

Hava saldırılarında 30 ev tamamen yıkıldı.
Askerlere cip çarptı:<br>1 şehit, 1 yaralı

Askerlere cip çarptı:
1 şehit, 1 yaralı

​Bilecik'te uygulama noktasındaki askerle cip çarptı.
Devleti yönetmek <br>daha kolay

Devleti yönetmek
daha kolay

Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetemediğini itiraf etti.
İran'da ateş yayılıyor

İran'da ateş yayılıyor

Ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.
800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

Terör örgütü ​PKK ve DEAŞ'ın kirli dayanışması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.