Şehir Hatları seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da birçok noktada sis etkili oluyor

İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

DHA İstanbul'da yoğun sis

SEFERLER İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL'DA BİRÇOK NOKTADA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

DHA İstanbul'da yoğun sis

DHA İstanbul'da yoğun sis