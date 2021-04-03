Şehir magandası dehşet saçtı: Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı

Olay, Beykoz'da meydana geldi. Araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyu İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapattı.
Konvoydaki araçlardan birinden inen kişi pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş etti.
GÜNDEM
Arnavutköy'de pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ilerledi
Trafikteki maganda daha sonra tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına bindi.
Video: İstanbul'da magandalar pompalı tüfekle havaya ateş etti
Düğün konvoyu yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Geçen yıl 29 Kasım günü Tarsus'un Şehitler Tepesi Mahallesi'nde maganda ateşi sonucu küçük bir kız çocuğu ve babası yaralanmıştı.
40 yaşındaki baba Nevzat Köse, 4 yaşındaki kızı Berra'yı kreşten alıp, eşinin çalıştığı iş yerine doğru yürümeye başladı. Ancak bu sırada yoldan geçen motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti. Berra, hastanede tedaviye alınırken, motosikletli magandalar Ünal Murat Çelebi ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, tutuklandı.
Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yapılan yargılamada Ünal Murat Çelebi 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı sevindirici bulan baba Nevzat Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı: O gün çocuğumu kreşten aldım. Annesinin iş yerine gitmek istedik. Sonra arkada bir patlama oldu, kamyon tekeri patladı sandım. Bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Sırtına gelmiş, fark edemedik. Bacağımı elimi attım kan gördüm. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken çocuğun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. Sırtını ise annesi kucağına aldığında gördü. Sırtında 100'e yakın saçma vardı. Bunları görüp ihbar edenler olmuş. İki ambulans geldi, önce çocuğumu sonra beni hastaneye götürdüler. Bu şahısları tanımıyorum.
33 yaşındaki anne Arzu Köse de İş yerinde arkadaşım,' Abla Nevzat ağabeye araba çarpmış, bacağını tutuyor' dedi. Çocuğumu kucağıma aldım, sırtından haberim yok. Kanları gördüm, çocuğumun sırtını eşim açınca saçmaları gördüm. Çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. İnsan olsalar küçücük çocuğa sıkmazlar diye konuştu.
Küçük Berra'nın 10 yaşındaki ablası Makbule ise Kardeşimi öyle görünce çok üzüldüm. Onları yakaladıkları için çok teşekkür ederim dedi.
Şimdi 5 yaşında olan Berra ise yaşadığı acıyı unutmaya çalışıyor. Aile, küçük kızlarının vücudundan çıkarılan saçmaları ise evlerinde tutuyor.
Vücuduna tam 100 saçma isabet etmişti: Magandaya 51 yıl hapis cezası verildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, pompalı tüfekle rastgele açtıkları ateş ile babasıyla kreşten dönen 4 yaşındaki Berra'nın vücuduna 100 saçma isabet ederek yaralanmasına neden olan Ünal Murat Çelebi (24) 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu (22) 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.