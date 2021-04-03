Şehir magandası dehşet saçtı: Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı

Kararı sevindirici bulan baba Nevzat Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı: O gün çocuğumu kreşten aldım. Annesinin iş yerine gitmek istedik. Sonra arkada bir patlama oldu, kamyon tekeri patladı sandım. Bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Sırtına gelmiş, fark edemedik. Bacağımı elimi attım kan gördüm. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken çocuğun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. Sırtını ise annesi kucağına aldığında gördü. Sırtında 100'e yakın saçma vardı. Bunları görüp ihbar edenler olmuş. İki ambulans geldi, önce çocuğumu sonra beni hastaneye götürdüler. Bu şahısları tanımıyorum.