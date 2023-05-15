Şehir şehir gezen İmamoğlu İstanbul'a döndü: Sonunda İBB Başkanı olduğunu hatırladı

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduğunu hatırladı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldiğini açıkladı.
İBB Başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu İstanbul'a döndü
Göreve geldiği günden beri 2023 seçimleri için çalışmalara başlayan, İstanbul'da yaşanan her afette tatile çıkan İmamoğlu, nihayet İstanbul'da belediye başkanı olduğunu hatırladı.