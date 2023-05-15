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Şehir şehir gezen İmamoğlu İstanbul'a döndü: Sonunda İBB Başkanı olduğunu hatırladı

Seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine tatile çıkan ya da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından nihayet İstanbul'a döndü.

11:24 . 15/05/2023 Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduğunu hatırladı.

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduğunu hatırladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Ankara'dan İstanbul'a geldiğini açıkladı.


İBB Başkanı olduğunu hatırlayan İmamoğlu İstanbul'a döndü

Göreve geldiği günden beri 2023 seçimleri için çalışmalara başlayan, İstanbul'da yaşanan her afette tatile çıkan İmamoğlu, nihayet İstanbul'da belediye başkanı olduğunu hatırladı.


İmamoğlu yaptığı açıklamada,
"Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek"
ifadelerini kullandı.




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14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


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