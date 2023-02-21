Şehirleri ovadan dağa taşıyacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen şehirlere ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce tüm şehirlere gidip çalışmaları yerinde koordine eden dün yeniden Hatay ve Kahramanmaraş’a gitti. Bu ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan’ın yanındaydı. İlk olarak şehirdeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle görüşen Erdoğan ve Bahçeli ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Bu toplantının ardından bir açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: “Depremde kırılan 5 ayrı fay hattının yüzlerce kilometrelik bir alanda üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Devletin ve milletin tüm imkanlarını bölgeye ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak, yardımları organize etmek için seferber ettik.”

YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

“Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleri ile en küçük bir gerilemeye, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Hiç bir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız.”

UZMANLARLA İSTİŞARE

“Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz. Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.”

GÜÇLENDİRME DEĞİL SIFIRDAN İNŞA

“Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. ‘Güçlendirme’ diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı 3 şeklinde yapılacak. Güçlendirme olmayacak, her şey sıfırdan inşa edilecek. Antakya’yı, İskenderun’u, Arsuz’u yeniden inşa edeceğiz. Ama asgari bize 1 yıl müsaade. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız çalışmalarına başladı. ‘Hatay için hemen şimdi’ diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay’ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz.”

Kimsenin gücü yetmez!

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, “Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz. Hatay’ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay’ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızın yanındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti. Bahçeli, “Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenab-ı Allah’ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konteyner sayısı 200 bine çıkacak

Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yüzlerce sivil toplum kuruluşunun, belediyelerin, gönüllü ekiplerin, seyyar mutfaklarla gıda ve giyecek yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu söyleyen Erdoğan “Deprem bölgesinin özellikle ağır hasar alan şehirlerine battaniye, çadır ve konteyner sevkiyatları sürüyor. Halen 65 binin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz” dedi.

1 MİLYON 684 BİN KİŞİYE BARINMA İMKANI

Çadırlarda barınanların sayısının 751 bini, konteynerlerde barınanların sayısının 24 bini, yurtlarda barınanların sayısının 252 bini, okul ve tesislerde barınanların sayısının 462 bini, otel veya misafirhanelerde barınanların sayısının 195 bini bulduğuna dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti: “Böylece toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir.”

114 BİN KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI

“Diğer yandan artık arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelmek üzere olduğumuz şu günde depremde vefat eden 41 bin 156 vatandaşımız defnedildi. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı da 114 bin 834’ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten ve kayıtlar kontrol edildikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir.”

TOKİ ödemelerine 3 ay erteleme

Depremzedelere yönelik destekleri de açıklayan Erdoğan şunları söyledi: “Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası’ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankası’na olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.”

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

“İŞKUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.”

Kahramanmaraş’ın 3’te 1’i oturulamaz halde

MHP lideri Bahçeli ile birlikte Hatay’dan Kahramanmaraş’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ta depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, “ Bir başka ifade ile Kahramanmaraş’ın yaklaşık 3’te 1 oturulamaz hale gelmiştir” dedi. Erdoğan daha sonra Bahçeli ile birlikte ve konteyner kentte kalan aileleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süryani cemaatiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metroplolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü.

Blinken’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

199 bin 739 konutun inşası martta başlıyor

Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak ev sayısını açıklayan Erdoğan, “Mart ayında Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 bin 67, Adıyaman’da 25 bin 882, Gaziantep’te 18 bin 544, Malatya’da 44 bin 770, Osmaniye’de 9 bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Şanlıurfa’da 3 bin, Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2 bin 500, Kilis’te ise 250 konutun inşasına başlanacak” diye konuştu.



