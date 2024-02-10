Şehirlerimizi muhterislere bırakamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız” dedi.

AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiklerinde önlerine çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldıkları haksızlıklara rağmen şehirlere hizmet için aşkla çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, millete hizmet yolunda bahane aramadıklarını, kolayı seçenlerden asla olmadıklarını, belediyelerin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak vatandaşın sorunlarına çözüm ürettiklerini kaydetti.

ŞEHİRLERE ALTIN DEVİRLERİNİ YAŞATTIK

Erdoğan, “Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz, çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı” diye konuştu.

YOL HARİTAMIZ HAZIR

Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk.”

İSTANBUL VE ANKARA HARAP OLDU

“Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.”

BAY KEMAL’I VEBALI GIBI HAPSETTILER!

Tüm enerjilerini şehirleri Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak programlar, projeler, planlar için harcadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Biz bu işlerle meşgulken ülkemizin 2. büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler, bunların umurunda değil.”

CHP’DE MEYDAN MUHAREBESİ VAR

“Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibaret. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur. Çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Özgür Efendi’nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk.”

SIRTINDAN HANÇERLEDİLER

“Kendisi ile çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi’nin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alaca karanlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alaca karanlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.”







