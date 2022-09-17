Gündem Şehit Cengiz Yiğitin kanı yerde kalmadı Kılık değiştiren MLKPliler kıskıvrak yakalandı
İZMİR

Şehit Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Kılık değiştiren MLKP'liler kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

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Haber Merkezi DHA
Şehit Cengiz Yiğitin kanı yerde kalmadı: Kılık değiştiren MLKPliler kıskıvrak yakalandı
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İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır.

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