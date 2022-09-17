Şehit Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Kılık değiştiren MLKP'liler kıskıvrak yakalandı

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Bursa’da üç katlı binada yangın: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa’da üç katlı binadan çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Öztuna Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.