Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrak yere atılmıştı: Sultangazi Belediyesi, tüm mahalleyi bayrakla donattı

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik’in İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, Gülden T isimli bir kadın tarafından kopartılarak yere atılmıştı.

Şehidimiz Esma Çevik'in babaevinin önünde meydana gelen talihsiz olay sonrası sokağımızı baştan aşağı al bayrağımız ile donattık.



Kız kardeşimin gelinliği,

şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum,

senin destanını yazacağım 🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/wfyFvsmaJD — Av. Abdurrahman Dursun 🇹🇷 (@avadursun) October 24, 2020

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına almış ancak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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GÜNDEM Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atmıştı: Bütün Türkiye'den özür diliyorum

"Amacım bayrağı camın önüne koymaktı"

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine açıklama yapan Gülden T, "Benim amacım bayrağı alıp, camın önüne koymaktı. Bayrak bahçenin içine düştü. Ben bütün Türkiye'den özür diliyorum. Bütün şehitlerden özür diliyorum. Özellikle şehidin annesinden ve ailesinden çok özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:49 Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan Türk bayrağının ipini kopararak yere atan kadın kamerada Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, 'Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım' dedi. BiP'te paylaş

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Yaşananların ardından en güzel cevabı yine millet verdi. Yaşananların ardından Çevik'in babasının ikamet ettiği mahalle, Sultangazi Belediyesi Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla belediye tarafından tepki olarak bayraklarla donatıldı.