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Gündem Şehit Esma Çevikin babaevine asılan bayrak yere atılmıştı Sultangazi Belediyesi, tüm mahalleyi bayrakla donattı
İSTANBUL

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrak yere atılmıştı: Sultangazi Belediyesi, tüm mahalleyi bayrakla donattı

İstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevik’in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atılmıştı. Büyük tepki toplayan olay sonrası yakalanan ancak ifadesinin ardından serbest bırakılan Gülden T., özür dilemişti. Yaşananların ardından Çevik'in babasının ikamet ettiği mahalle, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla belediye tarafından bayraklarla donatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar mahalleyi bayraklarla donattı.
Vatandaşlar mahalleyi bayraklarla donattı.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik’in İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, Gülden T isimli bir kadın tarafından kopartılarak yere atılmıştı.

Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına almış ancak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atmıştı: Bütün Türkiye'den özür diliyorum
GÜNDEM
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atmıştı: Bütün Türkiye'den özür diliyorum

"Amacım bayrağı camın önüne koymaktı"

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine açıklama yapan Gülden T, "Benim amacım bayrağı alıp, camın önüne koymaktı. Bayrak bahçenin içine düştü. Ben bütün Türkiye'den özür diliyorum. Bütün şehitlerden özür diliyorum. Özellikle şehidin annesinden ve ailesinden çok özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan Türk bayrağının ipini kopararak yere atan kadın kamerada
OYNAT 00:49
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan Türk bayrağının ipini kopararak yere atan kadın kamerada
Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, 'Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım' dedi.
  • Yaşananların ardından en güzel cevabı yine millet verdi. Yaşananların ardından Çevik'in babasının ikamet ettiği mahalle, Sultangazi Belediyesi Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla belediye tarafından tepki olarak bayraklarla donatıldı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer attı, serbest kaldı
GÜNDEM
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer attı, serbest kaldı

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