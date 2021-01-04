İzmir Adliyesinde 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında, teröristlere çatışan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olmuş, 3’ü polis 7 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının yıl dönümüne bir gün kala, faciayı önleyen Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor. Sekin ise kameralara gülerken yansıyor.

Görüntüleri çeken kafenin eski çalışanı Öztürk Uçar, “Biz onunla hep şakalaşırdık, onu korkutmaya çalışırdık. O gün de yine şehidimizle şakalaşmak istedik. Kulübesinin içinde beklemiştik. Onu korkutmaya çalışmıştık. O görüntünün üzerinden zaman geçti. Şimdi anlıyoruz ki; biz onu korkutmaya çalışırken o meğer kahramanca çatışarak bizim korkularımızı bitirecekmiş. Videoya kısa bir süre önce denk geldik. Arşivi kurcaladığımızda gördük ve duygulandık” dedi.

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OYNAT 00:32 Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor. BiP'te paylaş

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“Onu çok özlüyoruz”

Fethi Sekin’i çok özlediklerini belirten Uçar, “Görüntüleri izleyince eski günler aklımıza geldi. Sanki yaşıyor ve karşımızda onu görüyor gibi olduk. Onu çok özlüyoruz. Ağabey-kardeşten öte bir ilişkimiz vardı, keşke yaşasaydı. Ben 4 yıldır adliye tarafına gidemiyorum. Gittiğim zaman gözyaşlarına boğuluyorum. Fethi Sekin bana montunu, kaskını, yağmurluğunu vermişti. Onları evimde saklıyorum. Bu sene pandemiden dolayı gidemedim ama seneye nasip olursa Elazığ’a gidip mezarı başında dua etmek istiyorum” diye konuştu.

Uçar, adliye saldırısı sırasında çalıştığı kafede o anları cep telefonu kamerasına da kaydetmişti. Fethi Sekin ve yaralanan şahıslar, Uçar’ın çektiği görüntülere yansımıştı.

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OYNAT 03:49 Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz... BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 "Şehit olmasaydı kardeşine kız isteyecekti" İzmir'in kahraman şehidi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, küçük oğlu için kız istemeye gitmeyi planladıklarını ancak oğlu Fethi Sekin'in şehit olduğunu söyledi.İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında, Kaleşnikoflu iki teröristin ölü ele geçirilmesi sırasında tabancasıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olarak yüzlerce canı da kurtaran 3 çocuk babası 44 yaşındaki Fethi Sekin'i, babası Mehmet Zeki Sekin anlattı. Oğlunun şehit olduğu sırada İzmir'de ameliyatta bulunan baba Sekin, hastaneden taburcu olur olmaz, Elazığ'a gelerek Baskil ilçesi Doğancık köyündeki şehit oğlu ve eşinin mezarını ziyaret edip, dua etti.



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