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Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

09:53 - 13/01/2024 Cumartesi
AA
Şehit Tunahan Evcin
Şehit Tunahan Evcin

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 9 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.

Şehadet haberi Eskişehir'e ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.

İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı
Şehitlerimizin kimlikleri beli oldu: Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi."Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

#Eskişehir
#Muhammed Tunahan Evcin
#Şehit
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