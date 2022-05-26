Gündem Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral son yolculuğuna uğurlandı
YOZGAT

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki baba ocağında helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in naaşı Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehit için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende şehidin annesi Şekire ve babası Fahri Meral, şehidin kardeşleri ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçüktaşlık Köyüne defnedildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Şehit ateşi Yozgat'a düştü
GÜNDEM
Şehit ateşi Yozgat'a düştü
Türkiyede satışta

Türkiye'de satışta

Fiyatı belli oldu: Tasarımda dikkat çeken detaylar...
Kiracılara müjde

Kiracılara müjde

​E-Devlet'e geliyor: Ev sahipleri istediği gibi zam yapamayacak.
Gaziantepte canlı bomba paniği

Gaziantep'te
canlı bomba
paniği

Şüpheli şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü.

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor
Gündem

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022' programında konuştu. Kalın, "Düşünce, felsefe, tarih ve bilim tarihini kadim Yunan ile başlatmak Avrupa merkezli bakış açısının bir yansımasından ibarettir. Tarih perspektifi o kadar önemli ki bizim bu manada tarihi yeniden yazmamız gerekiyor. Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak, kendi tarihimizi, kendi terimlerimizle, kendi dönemlendirmelerimizle ve kendi yaklaşımlarımızla yeniden yazmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar
Dünya

Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.