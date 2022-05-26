Gündem Şehit ateşi Yozgata düştü
YOZGAT

Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi.

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Haber Merkezi DHA
Şehit ateşi Yozgata düştü
Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.

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