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Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı ortaya çıktı.

15:22 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:22 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Şehit Emre Taşkın
Şehit Emre Taşkın

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kılıç Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Emre Taşkın'ın (22) da aralarında bulunduğu 6 asker, şehit oldu.

Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Şehadet haberinin ardından Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

#Pençe-Kılıç Harekatı
#Emre Taşkın
#Malatya
1 saat önce
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