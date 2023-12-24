Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı

ABD’nin eğitip silah verdiği PKK’lı teröristler Irak’ın kuzeyindeki sis ve tipiyi fırsat bilerek art arda üs bölgelerine saldırdı. Türkiye önceki gün Hakurk’ta yaşanan sızma ve çatışmalarda şehit olan 6 askerin yasını tutar-ken dün de Metina’dan bir kara haber daha aldık. Bölgede 6 askerimiz daha şehit oldu. Irak’ta 23, Suriye’de 5 terörist etkisiz hale getirildi.