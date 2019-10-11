Şehit Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, şehit oldu. Şehidin ailesi, Mardin'e giderken diğer yakınları da Mamak ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul etti.

DHA Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu.

Şehidin amcası Sami Topçu, Ahmet Topçu'nun 2 yıl önce göreve başladığını belirterek, "Vatanımız için canımız feda. Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. 2 yıl önce göreve başlamıştı, Afrin'e de gitmişti. Bu göreve de önceki gün gitmişti. Sözlenmişti, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, 'Düğünüme gelirsin' demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız. Mekanı cennet olsun. En son göreve giderken konuşmuştuk, kısa bir konuşma oldu, 'operasyona gidiyorum' demişti. Başımız sağolsun" dedi.

Şehit Topçu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.